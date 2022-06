Rodeio gratuito faz parte de iniciativa de acesso à cultura

O Parque de Exposições de Nova Bandeirantes será palco do Nortão Rodeio Bulls, durante a Exporanã, no Distrito de Japuranã, nesta quinta-feira (02). O rodeio com entrada gratuita compõe o Circuito Cultural “Evento Legal”, que já está na segunda fase.

O Circuito Evento Legal pretende fortalecer as manifestações musicais, gastronômicas e sociais locais, e irá realizar eventos com acesso gratuito do público, entre maio e dezembro deste ano.

Na primeira fase do Circuito, realizou o Nortão Rodeio Bulls em Itaúba, durante a Festa da Castanha, as Manifestações Artísticas no 15º Campeonato dos Feirantes do Mercado do Porto, em Cuiabá, e a Festa do Peão do Nova Esperança, em Cuiabá.

Circuito Evento Legal

A iniciativa é realizada pela Central das Pequenas Organizações do Estado de Mato Grosso (CORDEMATO), em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esportes e Lazer, (Secel) e o apoio institucional da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por meio de emendas dos deputados estaduais Dilmar Dalbosco, Eduardo Botelho, Max Russi, Allan Kardec, Wilson Santos, Nininho, João Batista, Dr. João, Gilberto Cattani, Faissal e Valmir Moretto.

Um outro viés do projeto é seu propósito de empoderar as pequenas organizações da sociedade civil de Mato Grosso, por meio de um programa de capacitação em aulas práticas de gestão de projetos e parcerias durante todo o processo de execução dos eventos integrantes da rede.