Destaques 03/06/2022 07:46 Redação I Nativa News Alta Floresta: Motorista com sinais de embriaguez é detido após 'invadir' muro de casa Fotos - Danny Bueno Um motorista de 20 anos perdeu o controle da direção e bateu o veículo no muro de uma residência no setor F, centro de Alta Floresta, na madrugada desta sexta-feira (3). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, o carro bateu no muro parando dentro do quintal da residência. O condutor apresentava sinais de embriaguez e foi detido. O proprietário da residência imóvel relatou que estava dormindo quando ouviu um barulho muito forte, que ao sair para fora de sua casa a mesmo notou que um veículo Gol cor prata havia batido no muro de sua residência. Segundo o proprietário, o motorista já se encontrava do lado de fora do veículo, ao indagá-lo o que havia ocorrido o mesmo relatou que seguia na Avenida Mario Razera Lening sentido Avenida Ludovico da Riva e que veio a perder o controle da direção vindo a bater no muro da residência. Ao ser questionado sobre a situação, o condutor confirmou que se encontrava numa festa na "cachaçaria" e que ingeriu bebidas alcoólica. Contudo, o mesmo se recusou a fazer o teste de alcoolemia. Mesmo assim, foi realizado termo de constatação de embriaguez e o condutor foi preso em flagrante. O suspeito foi conduzido a central de operações da Polícia Militar para confecção da ocorrência e em seguida para a Delegacia Municipal.

