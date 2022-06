Destaques 03/06/2022 16:43 Cerca de 28 bairros terão abastecimento de água interrompido neste sábado (04) para interligação de rede Foto: Reprodução Demonstrando seu compromisso com a excelência no abastecimento, a Águas Alta Floresta informa que fará a interligação da rede ao novo Reservatório Apoiado (RAP) construído pela companhia, no dia 04 de junho (sábado). Para a execução do serviço, será necessário interromper temporariamente o fornecimento de água em alguns bairros, a partir das 17h. Bairros afetados: Setor A, Setor B, Setor C, Setor D, Setor E, Setor F, Setor RI, Boa Nova, Ypês/Begônias, Camélia, Sol Nascente, Jardim Perimetral, Flamboyant, Novo Horizonte, Nova Floresta, Santa Maria, São José Operário, Bom Jesus, Centro, Setor G e GS, Vila Verde, Setor H, Setor J, Residencial Florata, Residencial Rosa dos Ventos, Residencial Amarílis, Almeida Prado, Jardim Araras, Jardim Universitário, Mirante do Lago, Parque dos Lagos, Parque dos Oitis e Jardim Tropical. A previsão de conclusão é até às 21h, do mesmo dia. Após a finalização do serviço, serão feitas descargas preventivas na rede, procedimento padrão para assegurar a qualidade do recurso nas residências. Com o término dos trabalhos, existe a possibilidade de alteração na coloração da água. A concessionária orienta aos usuários, que residem nos bairros citados, para que fechem o registro do cavalete e abram novamente após às 22h. A Águas Alta Floresta agradece a compreensão de todos e recomenda o uso racional da água, evitando desperdícios. E, ao constatar qualquer ocorrência, a população deve entrar em contato com as equipes de atendimento ao cliente por meio dos canais oficiais.

