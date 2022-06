Destaques 04/06/2022 06:31 odocumento.com.br Prefeituras de Alta Floresta, Paranaíta e outra 32 são notificadas por não comprovarem valores em cirurgias Foto: Divulgação A Secretaria de Estado de Saúde notificou 34 municípios que ainda não prestaram contas sobre os valores que receberam do Governo do Estado para a realização de cirurgias pelo programa Mais MT Cirurgias. A informação consta nos documentos que foram encaminhados para as prefeituras nesta semana. Ao todo, essas prefeituras receberam R$ 8,4 milhões do Estado para os procedimentos, mas não comprovaram se foram, de fato, realizados. “Até o presente momento este município, através de seus estabelecimentos de saúde, não iniciaram a execução dos procedimentos propostos, mesmo com a aproximação do prazo estipulado”, diz trecho de uma das notificações. Pelo programa Mais MT, cabe aos municípios informarem as suas demandas de cirurgias ao Estado, que fica responsável por dar uma “entrada” de 30% do valor dos procedimentos. Após a comprovação, o Estado repassa o montante total. As cirurgias podem ser feitas em todas as unidades de saúde, inclusive particulares, que se habilitarem e estejam regularizadas junto à Secretaria de Estado de Saúde. O programa prevê a realização de mais de 22 mil cirurgias, com investimento superior a R$ 105 milhões. Todavia, até o momento, pouco mais de 6 mil cirurgias foram feitas, a maioria nas unidades de saúde do próprio Estado. Confira a lista dos municípios que não comprovaram a prestação dos serviços: 1. Cuiabá: R$ 5,3 milhões

2. Água Boa: R$ 85,2 mil

3. Campo Verde: R$ 571,2 mil

4. Nova Xavantina: R$ 142,5 mil

5. Santo Antônio do Leste: R$ 44,3 mil

6. Juscimeira: R$ 41,1 mil

7. Juara: R$ 72,5 mil

8. Diamantino: R$ 130,2 mil

9. Matupá: R$ 25,5 mil

10. Novo Horizonte do Norte: R$ 5,7 mil

11. Brasnorte: R$ 9,7 mil

12. Alto Araguaia: R$ 58,4 mil

13. Alto Paraguai: R$ 67,7 mil

14. Campo Novo do Parecis: R$ 86,7 mil

15. Terra Nova do Norte: R$ 38,4 mil

16. Rondonópolis: R$ 491,4 mil

17. São Pedro da Cipa: R$ 2,5 mil

18. Jaciara: R$ 158,3 mil

19. Guarantã do Norte: R$ 16,6 mil

20. Peixoto de Azevedo: R$ 34,1 mil

21. Porto dos Gaúchos: R$ 60,8 mil

22. Novo Mundo: R$ 19,7 mil

23. Tabaporã: R$ 9,1 mil

24. Rosário Oeste: R$ 18,8 mil

25. Tangará da Serra: R$ 457,7 mil

26. Arenápolis: R$ 57,1 mil

27. Nova Marilândia: R$ 11,1 mil

28. Juruena: R$ 64,7 mil

29. Santa Terezinha: R$ 2,6 mil

30. Paranatinga: R$ 183 mil

31. Juína: R$ 12,1 mil

32. Araguainha: R$ 1,5 mil

33. Paranaíta: R$ 31,2 mil

34. Alta Floresta: R$ 71,4 mil

