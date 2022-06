Destaques 04/06/2022 07:42 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem é preso após discutir e agredir esposa gestante em lanchonete A Polícia Militar foi acionada por clientes de um estabelecimento comercial na noite desta sexta-feira (03), denunciando agressão física e verbal que uma mulher gestante sofria por parte de esposo no local. O homem foi encontrado alterado e detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Conforme registro da Polícia Militar, ao chegar no local, uma lanchonete no centro, por volta das 23h52 a vítima, uma mulher de 34 anos, relatou junto com a testemunha que o marido iniciou uma discussão com outro cliente, que ao tentar intervir pedindo calma ao marido, a mulher foi agredida física e verbalmente pelo esposo.

O homem de 27 anos se encontrava alterado, foi contido e colocado no compartimento de carga da viatura, onde ficou se debatendo tentando danificar o veículo oficial. O caso foi registrado como lesão corporal, a vítima, mesmo apresentando visíveis lesões no rosto, negou atendimento médico. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Municipal.

