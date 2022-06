Destaques 05/06/2022 08:16 Ana Flávia Martin I PCI Processo Seletivo para brigadista contra incêndio é reaberto em Alta Floresta Reprodução A Prefeitura de Alta Floresta, torna pública retificação de um novo Processo Seletivo destinado ao preenchimento de seis vagas para o cargo de brigadista contra incêndio, em caráter temporário.il para 20 horas semanais e de R$ 3,1 mil para jornada de 40 horas semanais. Com a retribuição pela titulação, o salário de um professor em jornada de 40 horas semanais pode chegar a até R$ 5,8 mil além de auxílio alimentação e auxílio transporte. De acordo com o documento (retificação I), o período de inscrições foi reaberto e o cronograma de atividades alterado. Portanto, os interessados em participar podem se inscrever no período de 7 a 22 de junho de 2022, das 8h às 16h, exclusivamente de forma presencial, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na Avenida Ariosto da Riva, nº 3009, Centro de Alta Floresta. Não haverá cobrança de taxa de participação. Como critérios de seleção, os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas: análise da documentação, entregue no ato de inscrição, teste de aptidão física, previsto para ser realizado no 3 de julho de 2022, em local e horário a ser divulgado posteriormente, além de curso de formação brigadista, com previsão para ocorrer no período de 4 a 10 de julho de 2022. Requisitos Para participar, é necessário que os candidatos possuam ensino fundamental completo, e idade entre 18 a 59 anos completos. Quando contratados, os profissionais serão beneficiados com uma remuneração mensal no valor de R$ 2.165,47, referente a jornada de trabalho de trabalho de 40 horas semanais para o exercício de suas funções. Este Processo Seletivo, conforme a publicação do edital de abertura, terá validade de dez meses, podendo ser prorrogado por igual período.

