Destaques 05/06/2022 10:07 Motorista embriagado é preso após dirigir caminhonete com faróis apagados em Alta Floresta Foto: Arquivo Nativa News Um homem de 37 anos foi preso em flagrante, na noite de sábado (04), por direção perigosa sob a influência de álcool. Visivelmente embriagado, ele dirigia uma caminhonete na Avenida Ariosto da Riva, uma das principais vias de Alta Floresta. Conforme narrativa da equipe do 8º BPM, a caminhonete trafegava com faróis apagados colocando em risco a vida do próprio condutor e de terceiros. Ao ser abordado, o suspeito desceu do veículo aparentava estar com voz embaraçada, olhos avermelhados andar cambaleante e vestes desordenada. O suspeito foi encaminhado para centro de operações policiais militares (Copom) onde foi realizado teste de alcoolemia e foi constatado a quantia de 0,88 mg/l de álcool no sangue. Detido, o motorista e o veículo foram levados para delegacia municipal. Implicações O artigo 165 do Código de Trânsito qualifica a conduta de dirigir embriagado como uma infração gravíssima, prevendo prisão e multa no valor de R$ 293,47 multiplicado por 10, passando a custar R$ 2.934,70. E ainda, a retenção do veículo, recolhimento da carteira de motorista e a suspensão do direito de dirigir por pelo menos 12 meses.

