O IFMT - Campus Alta Floresta está com 05 vagas de professor substituto no Edital nº 068/2022. As inscrições encerram hoje 06 de junho de 2022, exclusivamente pelo site do IFMT: selecao.ifmt.edu.br/

As vagas disponíveis são para as seguintes áreas: Artes, Direito, História, Sociologia e Zootecnia.

Inscrição:

A inscrição é composta de duas etapas obrigatórias:

1ª - inscrição conforme cronograma, por meio do sistema eletrônico Q-seleção (http://selecao.ifmt.edu.br/) e envio de toda a documentação solicitada;

2ª - pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e pagar a taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta), até o dia 07 de junho.

Qualquer dúvida e/ou ajuda técnica referente às inscrições devem ser encaminhadas por e-mail dentro do período de inscrição, para: [email protected].

O candidato deverá preencher, eletrônica e corretamente, todos os itens do formulário de inscrição (inclusive nome completo) disponibilizados no endereço http://selecao.ifmt.edu.br/, sendo indeferidas inscrições com informações incompletas.

Isenção do pagamento da taxa:

Para solicitar a isenção deverão encaminhar o requerimento para o e-mail: [email protected], mediante preenchimento do formulário, assinado de próprio punho e Comprovante de Cadastramento no CadÚnico, enviar digitalizado até às 23h59min do dia 03.06.2022.

Avaliação:

A avaliação será constituída por prova de Desempenho Didático, de caráter eliminatório e classificatório. A prova será realizada no dia 13.06.2022, via vídeo ou web conferência e tratará sobre o tema proposto e sorteado dentre os constantes no Anexo II do Edital nº 068/2022.

Caberá exclusivamente ao candidato acompanhar no site do Campus o qual pleiteia a vaga e no site selecao.ifmt.edu.br, as publicações relacionadas a listagem de inscrições deferidas/indeferidas, cronograma para o exame de desempenho didático, resultado preliminar, dentre outras publicações com relação a execução do processo seletivo.

Para tirar as dúvidas e ter mais informações, leia o Edital nº 068/2022 e seus anexos no site: selecao.ifmt.edu.br/.