Destaques 06/06/2022 14:07 Redação I Nativa News Alta Floresta: Chefe de cozinha cochila ao volante e bate carro em árvore na Avenida Mato Grosso Foto: Reprodução O acidente foi registrado na manhã deste domingo (05) em Alta Floresta, a condutora foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e deixada sob cuidados médicos. Relatou que deixava o serviço quando cochilou. O veículo se chocou contra uma árvore na Avenida Mato Grosso, principal via de acesso ao bairro Cidade Alta. Aos militares que prestaram atendimento, a idosa de 62 anos relatou que voltava de um evento, trabalha com o chefe de cozinha, ao retornar para casa acabou cochilando enquanto dirigia, perdendo o controle da direção do veículo, chocando-se contra uma árvore.

Estava lúcida e orientada, reclamando de dores no tórax, foi encaminhada ao Ponto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin para cuidados médicos.

Veja também sobre Alta Floresta - MT cochila bate carro Avenida Mato Grosso Voltar + Destaques