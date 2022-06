Destaques 06/06/2022 18:53 Erasmo Freitas I Nativa News Taxista capota veículo na perimetral Rogério Silva, em Alta Floresta Foto: Reprodução O acidente foi registrado neste final de tarde de segunda-feira (06) na perimetral Rogério Silva em Alta Floresta. Inicialmente apenas danos materiais foram registrados. Conforme informado à redação do site Nativa News, o veículo táxi seguia na perimetral sentido Cidade Alta ao centro, quando uma carreta joga o veículo para fora da pista. O condutor do táxi acabou saindo da via, invadindo a calçada e capotando. O condutor saiu sozinho do veículo, Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o homem ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin para atendimento médico.

Veja também sobre Alta Floresta - MT capota veículo perimetral Voltar + Destaques