Destaques 07/06/2022 06:08 Tribunal Regional do Trabalho anuncia concurso público em Mato Grosso Foto: Divulgação O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (MT) autorizou a realização de concurso público para servidores em 2022. A decisão, tomada pelos desembargadores na quinta sessão do Tribunal Pleno, em 03 de junho, instituiu ainda um grupo de trabalho para planejamento e organização do certame. O último concurso público para servidores do TRT-23 foi realizado em 2015 e homologado em 2016, quando tiveram início as primeiras nomeações dos aprovados e classificados. A vigência desse concurso expirou em 14 de abril de 2022. A realização de concurso para os tribunais trabalhistas brasileiros foi autorizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) em abril deste ano.

