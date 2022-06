Destaques 07/06/2022 13:56 Redação I Nativa News Apiacás: Polícia Civil recupera R$ 2 mil subtraído de vítima em golpe via PIX Foto: Reprodução A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), em atendimento a ocorrência de golpe cometidos pela internet recuperou valor total de R$ 2 mil subtraído de um vítima, na segunda-feira (06.06). A vítima de 45 anos procurou a Delegacia de Apiacás (cerca de 185 km de Alta Floresta), informando que ao realizou uma transferência via PIX, e após concluir, percebeu que havia enviado o valor para conta bancária de uma terceira pessoa. Diante dos fatos a DRCI foi acionada pelos policiais civis de Apiacás para dar apoio nas diligências, conseguindo preservar o valor total de R$ 2 mil através de bloqueio bancário. Comunicada acerca do fato, a DRCI conseguiu recuperar o valor subtraído da vítima. As investigações continuam para identificar o autor do crime cibernético.

Veja também sobre Apiacás Alta Floresta - MT Polícia Civil recupera golpe via PIX Voltar + Destaques