Destaques 07/06/2022 19:08 Khayo Ribeiro I Gazeta Digital MT - Eletricista que bateu em ônibus seguia para o velório do irmão Reprodução / Câmera de segurança O eletricista Pedro de Ávila, 56 anos, que bateu de frente contra um ônibus no Portão do Inferno, estava a caminho da cidade de Chapada dos Guimarães (67 km ao norte de Cuiabá) após saber do falecimento do irmão mais novo, Ney Ávila. Conforme apurado pela reportagem, o eletricista sofreu diversas fraturas pelo corpo e chegou a ser levado até a Unidade de Pronto Atendimento de Chapada dos Guimarães. Contudo, posteriormente foi transferido para o Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande. O acidente ocorreu no início da tarde de segunda-feira (6) e foi toda a ocorrência foi flagrada pro uma câmera de monitoramento instalada próxima ao atrativo turísticos. Nesta terça-feira (7), a sobrinha do eletricista, Layse Karolline, falou com a reportagem sobre o incidente. Ao portal , a jovem contou que seu tio mora em Cuiabá com a esposa e iniciou a viagem até Chapada dos Guimarães imediatamente após saber do falecimento do irmão mais novo. Conforme lembra Layse, a esposa de Pedro chegou a desaconselhar o marido sobre a viagem, o que foi ignorado por Pedro. Aos familiares, o eletricista contou que, no momento da batida, a "vista ficou escura" naquele trecho da rodovia. Layse apontou que o tio teve escoriações pelo corpo e fraturou a clavícula, além de ter sofrido um ferimento na perna. A jovem apontou que Pedro ainda está sob observação médica e que aguarda novos exames para verificar se precisará realizar alguma cirurgia. O velório do irmão do eletricista ocorreu na segunda-feira e o sepultamento foi nesta terça-feira. E, por conta do acidente, Pedro não pode comparecer ao rito fúnebre.

