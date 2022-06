Destaques 08/06/2022 07:44 Redação I Nativa News Alta Floresta: Célia Maria de Castro é nova diretora de Cidades Foto: Reprodução Com a publicação do Decreto de N.º 116/2022, o prefeito Valdemar Gamba nomeia o novo diretor de Cidades, lotada na Secretaria de Governo, Gestão e Planejamento. Quem assume a instituição é Célia Maria de Castro em substituição à Cezar Paulo (Cezinha) que ficou no cargo até 9 de maio deste ano. O decreto de nomeação foi publicado na segunda-feira (6). Célia foi diretora do Dep, de Turismo na Gestão Vicente da Riva, secretária de Indústria, Comércio e Turismo, Gestão Maria Izaura, Secretária de Desenvolvimento Gestão Asiel Bezerra.

