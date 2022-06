Destaques 08/06/2022 08:43 Lindomar Leal/Assessoria Presidente da Câmara de Alta Floresta enaltece importância do atendimento do Hospital de Amor Foto: Divulgação O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, participou na manhã de terça-feira (07.06) da cerimônia de início dos atendimentos da Carreta do Hospital de Amor à população de Alta Floresta. Tuti explicou que a unidade móvel do hospital de câncer de Barretos permanecerá em Alta Floresta por pelo menos um ano, anexa ao Pronto Atendimento Municipal (PAM), e terá a missão de atender a população dos seis municípios que fazem parte do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós (CISRAT). “A permanência da carreta do Hospital de Amor em Alta Floresta é extremamente importante porque a partir de agora a nossa população e a população da região terá atendimento mensal e poderá passar por exames e procedimentos que não são ofertados na rede pública de saúde desses municípios. Então, só temos que agradecer ao Hospital de Câncer de Barretos que destinou essa carreta equipada e com excelentes profissionais e aos municípios do consórcio de saúde que irão auxiliar com as despesas nesse período”, disse o presidente Tuti. A unidade móvel do Centro de Prevenção ao Câncer do Hospital de Amor ficará de forma permanente no município para a realização de exames preventivos de Papanicolau e mamografia, enquanto a outra fará o atendimento nos demais municípios. Os atendimentos serão feitos conforme agendamento prévio feito pela Secretaria Municipal de Saúde. Serão 300 atendimentos por mês, sendo 150 para cada especialidade, somente em Alta Floresta.

