Destaques 09/06/2022 05:37 Condenada em Minas Gerais, esteticista é presa em Alta Floresta após denúncia Foto: Divulgação A prisão da esteticista foi realizada pela Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta nesta quarta-feira (08). A suspeita estava realizando procedimentos de natureza estética e cirúrgica sem a devida qualificação, no município de Alta Floresta e São Paulo, pesando ainda contra ela a falsidade ideológica.

Condenada em 2017 a cumprir pena de 4 anos e 8 meses em Minas Gerais, a esteticista chegou a ser presa, mas estava em liberdade circulando o país com o nome da irmã. A prisão ocorreu após levantamento de denúncia anônima, que levou a identificação de um mandado de prisão expedido em julho de 2021 pela vara criminal de Itajubá, a prisão efetuada nesta quarta-feira.

A mulher, hoje com 44 anos, foi condenada pela prática do crime de lesão corporal de natureza gravíssima. Ocasionadas pela prática de procedimentos estéticos mau sucedidos. Durante a prisão a esteticista, que atendia em clínica particular no centro do município de Alta Floresta, não negou as acusações da prática ilegal dos procedimentos e a falsidade ideológica, não resistindo ao trabalho policial aguardando a chegada do seu advogado.

Diante os fatos a esteticista foi conduzida ao presídio feminino no município de Colíder, onde fica a disposição da justiça.

