O princípio de incêndio veicular foi registrado na manhã desta quinta-feira (09) no setor Industrial em Alta Floresta. Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu as chamas, apesar do susto, apenas danos materiais foram registrados.

Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, o condutor do veículo Palio seguia na avenida do Araújo, quando possivelmente sofreu uma pane elétrica que iniciou o foco de incêndio. O condutor teve o auxílio de populares no combate às chamas, Corpo de Bombeiros foi acionado e debelou as chamas promovendo o isolamento do veículo para evitar danos maiores.