Destaques 10/06/2022 07:03 Assessoria | PMAF Prefeitura de Alta Floresta adquire, com recursos próprios, caminhão frigorífico para alimentação escolar Caminhão baú é equipado com máquina de refrigeração e foi adquirido para o transporte de gêneros alimentícios da Secretaria Municipal de Educação. Município economizou mais de R$ 43 mil com esta aquisição. Foto: Divulgação A Prefeitura de Alta Floresta segue fazendo os investimentos com responsabilidade e revertendo os recursos públicos em benefícios para a população. Um dos exemplos mais recentes é a aquisição de um Caminhão Frigorífico equipado com máquina de refrigeração para o transporte de gêneros alimentícios da Secretaria Municipal de Educação. O caminhão chegou ao município nesta quinta-feira (09/06) e segue todas as especificações técnicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e atende todas características específicas para transporte de produtos alimentícios do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O novo caminhão vai proporcionar mais agilidade, qualidade e economia no transporte de alimentos da merenda escolar, fazendo com que cheguem às unidades de ensino em melhores condições de armazenamento e conservação. A compra do caminhão frigorifico foi realizada por meio do Pregão Eletrônico 54/2021 e resultou na economia de R$ 43.309,80 ao município. Dos R$ 392.299,80 disponíveis para a aquisição, a Prefeitura de Alta Floresta investiu R$ 348.990,00. A secretária de Educação, Lucineia Martins de Matos, destacou o empenho desde o início da gestão para viabilizar as melhorias necessárias visando oferecer um atendimento de qualidade para os alunos, principalmente a alimentação escolar. "Desde que assumimos o nosso planejamento e o nosso foco na melhoria da qualidade da alimentação escolar tem sido constante. Então, a aquisição deste caminhão é de suma importância para que nós possamos de uma vez por todas levar alimentação de qualidade para as crianças, com mais rapidez, tanto do mercado quanto da agricultura familiar", ressaltou a Secretária. O prefeito Valdemar Gamba enalteceu a agilidade e as melhorias na distribuição da merenda escolar. “Os nossos alunos merecem receber uma merenda escolar de qualidade, por isso estamos tendo todo o cuidado e fazendo os investimentos necessários porque sabemos que isso vai refletir diretamente no aprendizado e no rendimento escolar. Então, a aquisição de caminhão frigorífico dará maior agilidade e melhores condições para o transporte da alimentação escolar”, frisou o Prefeito.

