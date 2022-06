Destaques 10/06/2022 07:07 SURTO DE COVID ? Secretaria de educação de AF esclarece sobre protocolo de contingência na escola infantil Irmã Dulce Foto: Reprodução Pais de alunos da creche Irmã Dulce denunciaram surto de covid-19 na unidade escolar. De acordo com a denúncia reclamada em grupos de WhatsApp, não haveria aula no dia 08 porque “tivemos professoras que testaram positivo para covid”.

A indignação vinda de um pai se dava ao fato de ter dois filhos na unidade escolar e apenas um ser dispensado. A mensagem assinada pela equipe gestora da escola informava ainda que as aulas retornariam normalmente após a sanitização.

A informação que circulava nos grupos de mensagens era de que havia um surto de covid-19 na escola, apontando irresponsabilidade por parte da secretária de educação em permanecer com as atividades.

Outro lado

Procurada pela redação do site Nativa News, a secretária municipal de Educação, Lucineia Matos, informou, via assessoria de comunicação, que o procedimento adotado na escola de educação infantil Irmã Dulce está previsto no protocolo de contingência apresentado junto a secretaria municipal de saúde para que as aulas presenciais pudessem ter início neste ano de 2022.

Uma das professoras apresentou sintomas e positivou para covid-19, a medida prevista e informada aos pais no início das aulas, é dispensar toda a turma para realizar a sanitização da sala, o que aconteceu na última quarta-feira (08), data em que os pais receberam material de apoio via grupo de whatsapp para aplicar em casa. A professora permanece em isolamento, após a devida sanitização, os alunos retornaram às atividades presenciais normalmente com outra professora, não sendo registrado nenhum aluno ou outro servidor da escola que tenha apresentado sintomas até o final desta quinta-feira (09).

Veja também sobre Alta Floresta - MT contingência educação Irmã Dulce escola infantil Voltar + Destaques