Destaques 10/06/2022 12:49 Suspeito de fazer parte de quadrilha morre ao reagir a abordagem da Força Tática em Novo Mundo Foto: Divulgação O homem de 33 anos acabou morto em confronto com a equipe de Força Tática após resistir a abordagem da operação Olhos de Águia II nesta quinta-feira (09). O homem era investigado e foi apontado como membro da quadrilha que arquitetava um roubo em uma cooperativa de crédito no município de Novo Mundo.

A equipe de Força Tática, de posse de informações compartimentadas com a ARI (Agência Regional de Inteligência), que uma quadrilha planejava invadir o quartel da PM e posteriormente roubar a cooperativa Sicredi do município. Mensagens interceptadas mostravam o plano de ação. A invasão aconteceria durante a troca de serviço, os militares seriam abordados e dominados. A quadrilha utilizaria a viatura e fardamento dos militares para praticar o roubo. Após o levantamento do paradeiro do suspeito, este durante a abordagem policial portando um revólver cal.38, atentou contra a integridade física e a vida da equipe policial, que para repelir a injusta e eminente agressão neutralizou a ação do suspeito, que fora socorrido e infelizmente acabando não resistindo aos ferimentos, indo a óbito no pronto socorro local.

Em posse do suspeito foram apreendidos 01 revólver cal. 38 com 05 munições intactas e 01 munição picotada, 01 simulacro tipo pistola, 03 porções de substância análoga à maconha e 02 aparelhos celulares.

Voltar + Destaques