Destaques 10/06/2022 15:21 Lindomar Leal/Assessoria Câmara de Alta Floresta realizará sessões noturnas Foto por: Lindomar Leal / Assessoria Está em vigor a Resolução nº 210/2022 que dispõe sobre a realização semanal e alternada das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta. A medida aprovada na sessão ordinária de terça-feira altera a Resolução 203/2021 que estabeleceu a alternância na realização das sessões do Poder Legislativo. De acordo com a nova resolução a sessões serão realizadas semanalmente, às terças-feiras em períodos alternados. A primeira terça-feira do mês será às 09 horas. Já a segunda terça-feira do mês será às 19 horas, e assim sucessivamente por um período experimental de até seis meses. Por conta dessa mudança, a sessão do dia 14, próxima terça-feira, será noturna. Com essa medida, a Câmara Municipal abre as portas para a população participar e acompanhar o trabalho do vereador. A vereadora Ilmarli Teixeira, autora da resolução, destaca que o projeto aprovado pela Câmara Municipal é uma maneira do Poder Legislativo oportunizar para a população participar das discussões e dos debates dos projetos de lei do executivo ou do legislativo. "A população cobra a nossa atuação enquanto legislativo, é uma cobrança legítima, mas por outro lado a população também precisa participar e a sessão noturna é a oportunidade", frisou a Vereadora. Durante o período de vigência da resolução, a Câmara Municipal fará o mapeamento da presença do público nas sessões ordinárias e o acompanhamento do engajamento na transmissão ao vivo pelo facebook. Esse levantamento vai servir de base para que o Poder Legislativo, ao final do período de seis meses, defina se levará adiante ou não a realização das sessões noturnas. "Isso nos dará um elemento para que nós tenhamos como parâmetro essa participação e que nós possamos através desse projeto experimental torná-lo definitivo, mas isso vai depender de como que a população participará, porque se nós percebermos que as sessões noturnas não têm a participação não há necessidade de fazer essa alternância", frisou Ilmarli. "Estamos tentando encaixar um horário para que as pessoas venham para a Câmara participar das nossas sessões, vamos fazer este experimento por seis meses como forma de oportunizar à população porque no período da manhã a maioria das pessoas estão trabalhando, então, à noite aquelas pessoas que tiverem disposição terão a oportunidade de participar. E já começa nesta terça-feira, então, quero convidar a população de Alta Floresta para participar às 19 horas", convidou o presidente Tuti.

