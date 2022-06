Destaques 10/06/2022 18:55 Folha Max NOVA BATALHA: Atriz pornô vai a Justiça para obrigar PT reconhecer précandidatura à AL Foto: Reprodução A atriz de conteúdos adultos Ester Caroline Henrique Bonometo Pessato, conhecida como Tigresa Vip, solicitou junto à Justiça sua inscrição como précandidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Ela quer que a legenda reconheça sua précandidatura, já que no encontro estadual da sigla, ela sequer foi considerada como inscrita para tal. Tigresa trava uma batalha jurídica com a sigla, a qual chegou a se filiar, mas que suspendeu posteriormente sua entrada, após uma reunião convocada pelo presidente estadual da legenda em Mato Grosso, o deputado estadual Valdir Barranco (PT). Uma liminar determinou sua filiação, mas durante a realização do encontro estadual do PT, a jovem foi desconsiderada e não permitiram que ela fosse votada. “Sobre o seu requerimento de inscrição, que fez logo a concessão da liminar, jamais houve resposta. Porém, no encontro estadual da agremiação, desconsideraram-na, de forma a nem levar seu nome para votação, como précandidata inscrita. O requerido continua praticando ilegalidades repletas de preconceito, discriminação e má-fé”, diz o pedido. A atriz reconhece, no entanto, que mesmo com sua pré-candidatura reconhecida, acatará a decisão que o partido tomar sobre a oficialização dos nomes, durante as convenções. O PT está numa federação que engloba ainda o PCdoB e PV.

