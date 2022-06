Destaques 11/06/2022 06:05 PRF realiza maior apreensão de anfetaminas em ônibus que seguia de Alta Floresta (MT) para Recife (PE) Foto: Divulgação - PRF Uma ação exitosa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia resultou na maior apreensão de anfetaminas realizada em rodovias federais do Brasil. O flagrante teve início no final da noite de quinta-feira (09), em Feira de Santana, distante 116 quilômetros de Salvador. Um casal foi preso por tráfico de drogas. Era por volta das 23h59, quando os policiais faziam fiscalização da Operação Cerco Fechado em frente a unidade operacional da PRF (Feira Sul – Km 429 da BR 116) e deram ordem de parada a um ônibus de viagem que seguia de Alta Floresta (MT) para Recife (PE). Durante a abordagem o motorista entregou os documentos de porte obrigatório para consulta aos sistemas da polícia. Em seguida, os PRFs decidiram fazer uma fiscalização minuciosa no compartimento de bagagem e durante a busca, eles encontraram caixas com centenas de pacotes de anfetamina, que totalizaram 282.000 comprimidos de “rebite”. As caixas foram despachadas e estavam identificadas para destinatário que iria retirar a mercadoria no Terminal Rodoviário de Feira de Santana. Em continuidade a ocorrência e após informações de inteligência foi possível localizar e prender um casal que receberia a droga. Configurado o crime de tráfico de drogas, os comprimidos apreendidos e o casal foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006. Esta é a maior apreensão desta droga realizada nas rodovias federais do Brasil em 2022 e representa uma quantidade de quase 3 vezes do volume total apreendido durante todo o ano. Conforme levantamento da instituição, até ontem (09/06), tinham sido retirados de circulação 97.606 comprimidos de anfetaminas das Brs do Brasil. O perigo do uso descontrolado de anfetaminas A substância anfetamina é um estimulante do sistema nervoso central e faz com que o cérebro trabalhe mais depressa e cause nas pessoas a impressão de diminuição da fadiga – já que conseguem executar uma atividade qualquer por mais tempo – de menos sono, perda de apetite e de aumento da capacidade física e mental. Cada cartela com 15 comprimidos chega a ser vendido no mercado informal por 50 reais. Alguns motoristas utilizam o ‘rebite’ de forma perigosa e descontrolada com o objetivo de dirigir várias horas seguidas, sem descanso, para cumprir prazos predeterminados ou até faturar um extra no final de cada viagem. Essa é uma conduta imprudente e que coloca em risco a segurança de todos que trafegam pelas rodovias federais do país, por isso, estamos sempre coibindo com muito rigor tal prática. Uma das formas de fiscalização é observar se os motoristas de caminhão, ônibus e vans estão cumprindo o intervalo de descanso obrigatório que é de 11 horas a cada 24 horas trabalhadas. Tal medida visa garantir que os condutores de veículos de carga de grande porte, de veículos de transporte coletivo de passageiros e de veículos de transporte de escolares estejam devidamente descansados e atentos no trânsito.

