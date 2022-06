Destaques 11/06/2022 08:51 Redação I Nativa News Alta Floresta: Hospital aciona PM após homem dar entrada com ferimento de arma de fogo Foto: Nativa News A vítima de 34 anos deu entrada com ferimento de arma de fogo, a Polícia Militar foi acionada por uma plantonista do hospital por volta de 01h00 deste sábado (11) que relatava a entrada do paciente. A vítima não foi devidamente identificada, nem mesmo ouvida pelos militares. Conforme registro da PM, a plantonista informou que uma pessoa havia deixado a vítima no Pronto Socorro, relatando que encontrou a vítima na MT-208, sentido ao município de Nova Monte Verde e que prestou o socorro sem conhecer, não permanecendo no local para a chegada dos militares. A vítima apresentava ferimento na região clavicular e mão, com sangramento, estava em atendimento médico não sendo possível a oitiva. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta para as devidas providências.

