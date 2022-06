Destaques 11/06/2022 09:05 Redação I Nativa News Alta Floresta: Mãe é detida em visível estado de embriaguez após agredir criança em casa noturna Foto: Arquivo Nativa News Após denúncias de maus tratos em um estabelecimento noturno, uma mulher de 35 anos foi detida durante a madrugada deste sábado (11) no bairro Cidade Alta, em Alta Floresta. A criança deixada sob cuidados do Conselho Tutelar. Conforme registro da Polícia Militar, o chamado aconteceu às 03h da manhã, informando que uma mulher agredia uma criança no estabelecimento. No local a mulher foi encontrada em visível estado de embriaguez alcoólica e afirmou ser mãe da criança. Diante os fatos a mulher foi conduzida, Conselho Tutelar acionado e a criança deixada sob seus cuidados.

