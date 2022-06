Destaques 11/06/2022 13:01 Jornal da Cidade 130 COMPETIDORES: Festa do Laço reúne representantes de 4 estados em Alta Floresta Foto: Reprodução Um evento marcado por alto nível de competidores e distribuição de mais de 70 mil reais em prêmios. Foi assim a 10ª Festa do Laço Comprido, realizada na Estância São Francisco, no município de Alta Floresta e palco visitado por mais de mil pessoas entre os dias 3 e 5 de junho.

Já renomado em todo o estado e várias regiões pelo país, o evento teve a participação de competidores dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Pará e Paraná. “Foi uma festa muito linda”, comemorou Renata Lopes, esposa do grande organizador Júnior Lopes.

Os dois foram anfitriões da festa e ficaram muito felizes com o resultado do evento que começou na sexta-feira e só terminou no domingo à noite. “Temos só que agradecer a todos os competidores, aos apoiadores e aos nossos visitantes que ficaram acampados na Estância, com suas famílias, apreciando o evento até domingo, saindo somente já na segunda-feira de madrugada”, contou Renata.

A competição

A competição que reuniu grandes peões de laço no estado e do país, teve a participação de 130 competidores. Ricardo Aguirre, foi um dos destaques, levando R$ 7 mil reais em uma categoria. Mas o competidor Genauro Cortez, de Palmital, no Paraná, foi outro bravo laçador, se destacando em cada etapa e ficou entre os maiores ganhadores do evento. “O maior prêmio, de 18 mil reais foi dividido entre quatro laçadores. O Genauro foi um deles. Para parabenizamos a todos os demais que participaram”, disse Renata lembrando que o prêmio maior ainda teve que ser dividido com o competidor Poconé, de Alta Floresta; Eduardo, de Colíder e Gregório, de Sorriso.

A 10ª Festa do Laço Comprido ainda distribuiu cinco mil reais para o duelo feminino e oito mil reais para a ‘Vaca Gorda’, um duelo que envolveu Os primeiros peões que chegaram e garantiram inscrição.

Homenagem

Júnior Lopes, patrão do clube, e sua família ainda fizeram questão de garantir uma homenagem na Festa do Laço Comprido em Alta Floresta, realizando paralelamente a Taça Bráulio Lopes, uma homenagem ao seu saudoso pai. Quem venceu a disputa foi o jovem Bernardo Zannotto Schiochet, grande laçador e que hoje faz parte da família, casado com a neta do Sr. Bráulio.

De Alta Floresta para o Brasil

A cerimônia de abertura do evento e encerramento foi momento de muitas homenagens ‘à família Lopes e oportunidade em que o prefeito Chico Gamba de Alta Floresta, ouviu dos competidores e colaboradores que a prova de laço comprido tem levado nome do município para todo o Brasil com a família que não perde uma competição, seja em Mato Grosso ou em qualquer outro estado.

