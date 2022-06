Destaques 12/06/2022 06:24 Assessoria | PMAF Prefeitura de Alta Floresta adquire, com recursos próprios, caminhão para manutenção da iluminação pública Foto: Divulgação Visando ampliar e reforçar os trabalhos realizados nos mais diversos setores da administração municipal, a Prefeitura de Alta Floresta realizou mais um investimento importante na frota de veículos com recursos próprios. A aquisição da vez é um caminhão com cesto hidráulico aéreo. O veículo vai atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos e foi adquirido com recursos próprios oriundos da contribuição paga pela população para o custeio dos serviços de iluminação pública. O investimento foi de R$ 875 mil. O caminhão da marca Volvo é movido a diesel e equipado com cesto hidráulico acoplado que possibilita giro de 360º e atinge uma altura máxima de trabalho de 20 metros e possui capacidade de carga para 16 mil quilos sendo comandada pelo sistema hidráulico acoplado em sua base. O prefeito Valdemar Gamba enfatizou a aquisição. “A aquisição desse caminhão é importante porque vamos ampliar os trabalhos, com maior agilidade e segurança para os profissionais que realizam esse serviço”, ressaltou o Prefeito.

