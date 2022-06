Destaques 12/06/2022 08:27 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem leva soco e desmaia após discussão com vizinho por som alto Foto: Divulgação O fato foi registrado às 12h40 neste sábado (11) no setor Industrial, município de Alta Floresta, a discussão se iniciou após o vizinho pedir para baixar o volume do som. A vítima permaneceu sob cuidados médicos no Hospital Regional Albert Sabin. Conforme registro da Polícia Militar, a vítima, homem de 32 anos, foi reclamar com o vizinho o volume do som, houve uma discussão e o vizinho acabou desferindo um soco no rosto da vítima, que caiu ao solo desmaiado, promovendo lesão no rosto da vítima. Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos, encaminhando a vítima para o Pronto Atendimento do Hospital Regional, a vítima chegou a receber alta, mas acabou retornando ao hospital com mal-estar. O suspeito de 27 anos foi detido, com lesão na mão direita, e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

