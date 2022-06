Destaques 12/06/2022 08:41 Redação I Nativa News Posto de combustível de Alta Floresta sofre dois assaltos em 66 dias Foto: Arquivo Nativa News O posto de combustíveis teve pouco mais de R$ 1 mil em prejuízo durante roubo no final da tarde de sábado (11). Dois jovens aparentando estar armados chegaram ao estabelecimento e anunciaram o roubo, levando dinheiro e cigarros. Após o roubo a dupla deixou o local a pé. O caso foi registrado às 19h10 junto à Central de Operações da Polícia Militar, o comunicante relatou que a dupla chegou, ambos vestidos com moletons, um com máscara e outro com capacete, com as mãos na cintura, demonstrando estarem armados, anunciaram o roubo. Leia: Posto de combustíveis é alvo de assalto em Alta Floresta Foram subtraídos o valor de R$ 1 mil em moeda corrente e um maço de cigarros no valor de R$ 112,50. A ação foi registrada pelo sistema de monitoramento de um estabelecimento, por volta das 18h35. Após acionar a Polícia Militar, rondas foram realizadas, mas sem êxito na localização dos suspeitos. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

