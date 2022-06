Destaques 12/06/2022 17:16 Nativa News com Minha Cidade Padrasto acusado de estupro de vulnerável em Nova Monte Verde tem prisão cumprida pela Polícia Civil Foto: Minha Cidade Um padrasto procurado pela Justiça por crime de estupro de vulnerável praticados contra a enteada, foi preso pela Polícia Civil, neste domingo (12), em Nova Monte Verde (160 km de Alta Floresta). O suspeito teve o mandado de prisão preventiva decretado pelo juízo da Comarca local, após investigação da Delegacia de Nova Monte Verde visando apurar os crimes. As diligências iniciaram no ano 2021 quando a vítima de 06 anos sofria abusos sexuais dentro de casa. De acordo com informações, a vítima morava com a mãe e padrasto em uma residência localizado no assentamento Araguaia. As investigações sobre o caso foram intensificadas, o suspeito foi preso, porém foi solto em audiência de custódia. Diante da gravidade dos fatos e fortes indícios de reincidência da prática criminosa, a Polícia Civil requereu o pedido de prisão preventiva do investigado que foi deferido pela Justiça. Com a ordem judicial os policiais civis conseguiram localizar o investigado. Em seguida o suspeito foi conduzido até a Delegacia de Nova Monte Verde, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Após a confecção dos autos, o preso foi colocado à disposição do Poder Judiciário.

