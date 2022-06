Destaques 12/06/2022 19:24 Redação I Nativa News Alta Floresta: Caminhão que ficou parcialmente submerso no rio Teles Pires foi retirado Foto: Oslen Dias dos Santos, Tuti) Após várias tentativas para resgatar os vagões neste domingo (12). Somente no final da tarde conseguiu retirar o caminhão. Uma das estratégias foi esvaziar os vagões com a carga de calcário, que foi jogada no rio. Cerca de 50 propriedades rurais dependem da balsa para o transporte de mercadorias, cargas vivas e outras. Por conta do acidente, o tráfego fluvial foi interrompido e as pessoas foram transportadas em botes. O incidente aconteceu na tarde de sábado (11). A carreta graneleira tipo bitrem caiu parcialmente nas águas do rio Teles Pires no momento em que faria a travessia na balsa. Não houve feridos. O trafego de balsa foi interrompido por não haver uma balsa reserva. Testemunhas relataram que o caminhão, carregado com calcário, iniciou a entrada na balsa antes da liberação, o que ocasionou a soltura dos cabos de aço. Ao subir o trator (cavalo) da carreta a balsa saiu do lugar, sendo impulsionada para dentro do rio. Os vagões de carga acabaram por cair nas águas e focar parcialmente submersos. Homens que estavam no local tentaram tirar a carreta, mas, sem sucesso. A travessia de balsa é a principal via de acesso na rodovia MT-325 que fica na região do porto de areia cerca de 30 quilômetros de Alta Floresta. A previsão é de que a balsa volte a funcionar nesta segunda-feira (13).

