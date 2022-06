Destaques 13/06/2022 10:28 Gazeta Digital DESIGULDADE: Tigresa atribui baixo número de mulheres na política a manobra dos partidos Chico Ferreira A atriz pornô Ester Caroline, a Tigresa Vip, questionou neste domingo (12) o não cumprimento pelos partidos da cota parlamentar de 30% destinados às mulheres. Em vídeo gravado em suas redes sociais, Ester atribuiu a baixa participação das mulheres a uma manobra política: "Pegam uma mulher lá, colocam como candidata, mas ninguém conhece”, diz. "Colocam o nome de uma mulher lá só pra cumprir a cota”. Desde 2021, 30% do montante do fundo de financiamento de campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais devem ser aplicados em candidaturas femininas em eleições proporcionais e majoritárias. O projeto objetiva garantir que não apenas haja um mínimo de candidaturas de mulheres, mas que elas efetivamente ocupem espaço nas casas legislativas. Mas isso não é o que acontece, na visão de Ester. “Por que as mulheres não conseguem ter os 30?”, indaga a atriz. “Não tem esses 30% de mulheres na política. Eu gostaria de ver cada vez mais mulheres entrando na política para fazer cada vez mais pelas mulheres”, diz. Ester tenta ainda concorrer às eleições estaduais pelo Partidos dos Trabalhadores (PT) após ter sido barrada em duas oportunidades pelo diretório da sigla. Ela até conseguiu liminar na Justiça Eleitoral determinando a sua filiação, mas seu nome não foi aprovado nas prévias do partido.

