Destaques 13/06/2022 16:18 Dionéia Martins/Assessoria SMCJ Alta Floresta: Cine Senar supera expectativas e reúne mais de 700 pessoas na praça Foto: Divulgação Aconteceu na noite de domingo,12, o “cinema na praça” com a exibição do filme Encanto, uma animação da Disney que reuniu cerca de 700 pessoas superando as expectativas de público. O evento foi uma parceria do Cine Senar e Secretaria de Cultura e Juventude, com o apoio da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, Senar Mato Grosso, Sindicato Rural, Famato e Imea, proporcionando lazer e diversão para toda família. Além do filme que contagiou a todos, teve brincadeiras com as crianças, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce. Este tem sido o diferencial da atual gestão, trazer as famílias para a praça, oferecendo a elas um momento de encontro, diversão, cultura e lazer. “Nós acreditamos que a cultura é uma ferramenta importante de transformação social, por isso estamos muito agradecidos por esta parceria com o Senar, e esperamos outras parcerias para trazer o entretenimento para nossas crianças e famílias.”, destacou Elisa Gomes Machado, Secretária de Cultura e Juventude. Estiveram presente no evento o prefeito Chico Gamba, a primeira-dama, Vilma Gamba, o secretário de Governo, Gestão e Planejamento Robson Quintino, vereadores, a mobilizadora do Senar em Alta Floresta, Claudia Salvesuke e Fábio Jacobi, analista do SENAR. --

Veja também sobre Alta Floresta - MT Praça do Avião Secretaria de Cultura Sindicato Rural Voltar + Destaques