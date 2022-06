No último domingo (12), por volta das 23h56min, a 7ª Companhia Independente Bombeiro Militar (7ª CIBM) recebeu uma solicitação por telefone, de atendimento de ocorrência de obstrução de vias aéreas em recém-nascido, de 12 dias, na Avenida Primavera, bairro Jardim das Flores, Alta Floresta - MT.

Na ligação, a avó do bebê, muito nervosa, solicitou atendimento para seu neto, informando que este foi encontrado pela mãe no berço com os lábios arroxeados e aparentemente sem respirar. O bombeiro militar atendente deu início ao atendimento via telefone, cuja ligação no aparelho da solicitante estava no viva-voz, a fim de que a mãe do infante pudesse ouvir as orientações e aplicá-las, sendo que de pronto uma guarnição de atendimento foi despachada para o endereço informado.

"Os procedimentos foram repetidos por três ou quatro vezes, quando pude ouvir o choro da criança, o que foi um grande alívio, pois a avó da criança e a mãe, à medida em que se repetia os procedimentos orientativos, ficavam gradualmente mais nervosas. Mesmo após o recém-nascido ter chorado, continuei na ligação, até a chegada da guarnição de atendimento", relatou o SD BM Amorim (atendente da ligação).

Ao chegar na residência, a mãe veio ao encontro da guarnição com o seu filho no colo, entregando aos cuidados da equipe de atendimento. Na avaliação primária foi observado que o bebê já respirava, mesmo com dificuldade pela presença de secreção nas narinas e boca. Foi feita a limpeza de vias aéreas, colocação em posição anatômica para facilitar a respiração e monitoração durante todo o deslocamento até o Hospital Regional Albert Sabin.

O relato da mãe à guarnição foi que seu filho havia sido amamentado, colocado na posição para arrotar e depois de algum tempo foi posto no berço para dormir. "A certa altura da noite fui ao berço para vê-lo como estava e notei que estava roxo e sem respirar, quando me desesperei e gritei para minha mãe ligar para o Corpo de Bombeiros", disse a genitora.

A ficou criança aos cuidados médicos do Hospital Regional de Alta Floresta.