Com aplicação imediata do piso nacional após aprovação na Câmara

A equipe de Gestão da prefeitura se reuniu na manhã desta segunda-feira (13) com representantes da educação municipal para a apresentação da fase final e discussões do projeto do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS).

A reunião aconteceu no auditório do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta – IPREAF. O PCCS é específico para servidores da educação, trazendo na proposta a aplicação do piso nacional da educação, atualizando as tabelas salariais. Ampliando de 09 para 12 níveis, para que o profissional possa continuar progredindo. Ainda, foram ampliados os cargos com menor número de vagas, garantindo assim que haja mais qualidade sem onerar o município.

Após um ano de estudos com a comissão formada por representantes do Sintep, Conselho Municipal de Educação, Sispumaf, secretaria municipal de educação e gestão, o planejamento chega em sua fase final, com algumas alterações a serem realizadas, a comissão terá nova reunião na próxima segunda para fechamento do PCCS e posterior envio à Câmara de Vereadores para aprovação. Aprovado na Câmara de Vereadores a aplicação do piso é imediato. Com o PCCS aprovado a previsão de lançamento de edital de concurso para a educação é para o mês de julho.