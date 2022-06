Destaques 14/06/2022 09:23 Redação I Nativa News Casal de idosos são ameaçados pelo próprio filho em Alta Floresta Foto: Reprodução A denunciante é colaboradora do Centro de Convivência do Idoso (CCI) da secretaria de Assistência Social do município de Alta Floresta, após ouvir o casal a Polícia Militar foi acionada, o suspeito não foi localizado.

Conforme registro da PM, o casal com idades de 77 e 85 anos relatou que o filho fez ameaças, inclusive com um pedaço de madeira, na manhã desta segunda-feira (13), que as ameaças acontecem com frequência. A denunciante afirmou que acompanha o casal há algum tempo e que esta não foi a primeira reclamação dos idosos. Diante os relatos foram realizadas rondas, mas o suspeito, que é filho do casal, não foi localizado. O caso registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.

