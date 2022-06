Destaques 14/06/2022 16:24 Redação I Nativa News Alta Floresta recebe nos dias 17 e 18 Circuito Mato-grossense de Basquetebol Masters Alta Floresta sedia neste fim de semana etapa do Circuito Mato-grossense de Basquetebol Master, a abertura será nesta sexta-feira (17), às 18 horas, no Complexo Esportivo Geraldo Ramos. Essa será a 2ª edição do Circuito Masters em 2022, no total são 12 equipes acima de 30 e 40 anos nas modalidades masculina e feminina e 150 atletas. Além deste fim de semana em Alta Floresta, haverá etapas em Alta Floresta haverá em agosto em Araputanga e dezembro em Cuiabá. O evento é uma política pública organizada pela Associação Mato-grossense de Basquetebol Master (AMBM), com apoio da Assembleia Legislativa e o Governo de Mato Grosso, via Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), com emenda do deputado Allan Kardec. As equipes que vão disputar os jogos serão Arara Blue, Jacaré Yellow, Capivara Ter e Tuiuiú Black.

