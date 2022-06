Destaques 14/06/2022 17:20 Assessoria | PMAF Prefeitura de Alta Floresta conclui entrega de 5 mil kits de prevenção nas escolas Foto: Divulgação Neste início de semana a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, concluiu a entrega de kits individuais de prevenção aos alunos matriculados na rede municipal de educação neste ano de 2022. Os kits fazem parte da campanha “Guerreiros da Saúde, todos contra os vírus!”, desenvolvida pela secretaria de Educação e o Projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta. A campanha é para combater todos os tipos de vírus, conscientizando as crianças sobre a circulação e os males que os vírus podem provocar. “Ainda estamos vivendo a pandemia de convid-19 e com o retorno das aulas presenciais precisamos ter o cuidado de cuidar de nossas crianças. Então a entrega dos kits, que também aconteceu aos mais de 700 profissionais da educação, em conjunto com as orientações dadas no dia a dia destes alunos, são para prevenir não somente o coronavírus, mas tantos outros vírus que provocam doenças”, apontou Lucineia Matos, secretária municipal de educação. Os kits são compostos por uma bag e em seu interior uma pequena toalha, uma embalagem de álcool em gel, duas embalagens com sabonete liquido antisséptico, três máscaras faciais de tecido e uma garrafinha de água. Ainda, um folheto orientativo sobre como prevenir doenças respiratórias. O prefeito destacou o empenho para alavancar a qualidade do ensino no município. “É visível o avanço que a Educação tem alcançado. E isso é resultado direto do investimento em toda a infraestrutura das unidades escolares, não somente em reformas, revitalizações e serviços de manutenção e zeladoria, constante, nas escolas, mas podemos destacar também a implantação de tecnologias para o aprendizado e os cuidados de saúde que vem sendo tomados para garantir a permanência das crianças nas salas de aula”, apontou Valdemar Gamba, prefeito de Alta Floresta.

