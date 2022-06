Destaques 15/06/2022 10:56 Redação I Nativa News Prefeitura emenda feriado de Corpus Christi em Alta Floresta e decreta ponto facultativo na sexta-feira Foto: Reprodução A Prefeitura de Alta Floresta decretou ponto facultativo na sexta-feira (17) no município, um dia após o feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (16). Conforme o decreto divulgado no final da tarde de terça-feira, fica suspenso, na quinta e sexta, retornando normalmente na próxima segunda-feira (20).

A normativa vale apenas para o âmbito do Poder Executivo Municipal, portanto, sem alterar o ritmo de funcionamento do comércio, indústria e prestação de serviços na cidade. Serviços essenciais como os ligados às áreas de saúde, limpeza urbana e segurança, seguirão com atendimento, conforme as escalas já programadas para esta sexta-feira, sem qualquer prejuízo ao cidadão.

