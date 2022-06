Destaques 15/06/2022 11:10 olivre.com.br Alta Floresta, Paranaita, Apiacas e Nova Bandeirantes estão no ranking das cidades mais poluentes de MT (Foto: José Medeiros) Doze cidades de Mato Grosso estão dentre as 100 no país que mais emitem gases que provocam o efeito estufa. Colniza (1.065 km de Cuiabá) ocupa a nona posição. Os dados são referentes a 2019, ano mais recente da coleta de informações pelo Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG). Conforme o levantamento, 8 dos 10 municípios na parte de cima da tabela fazem parte da floresta amazônica – caso de Colniza, municípios que historicamente aparece dentre as cidades com índices mais altos de queimadas. Cinco estão no Pará. O SEEG aponta que Colniza emitiu em 2019 13,5 milhões de toneladas de gases poluentes, do carbono ao metano (CO2). Os municípios que lideram o ranking nacional são Altamira (PA), com emissão de 35,2 milhões de toneladas de CO2 e São Félix do Xingu (PA) 28,9 milhões de toneladas. Outros municípios de Mato Grosso na lista são: Juína, Juara, Brasnorte, Aripuanã, Apiacás, Alta Floresta, Paranaíta, Vila Bela da Santíssima Trindade, Nova Bandeirantes, Marcelândia.

