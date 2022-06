Destaques 15/06/2022 17:23 Paranaita: Foragido por homicídio no Pará é preso ao ir em delegacia para prestar depoimento Ele apresentou nome falso ao comparecer na delegacia da cidade para prestar depoimento em outra investigação Divulgação Um suspeito de 19 anos, investigado por furto cometido na cidade de Paranaíta, no norte de Mato Grosso, foi preso nesta terça-feira (14) em decorrência de um mandado em aberto expedido pela Justiça do Pará. Ele responde pelo crime de homicídio no estado vizinho. O suspeito foi intimado a comparecer na Delegacia de Paranaíta para depoimento na investigação sobre o furto. Ao prestar declarações, ele se apresentou com um nome falso aos policiais. Desconfiados da suposta identidade, o investigadores realizaram consultas aos sistemas integrados e constataram a verdadeira a identificação do suspeito, que era foragido da Comarca de Itaituba, no Pará, onde responde pelo crime de homicídio. Ele teve o mandado cumprido e será encaminhado a uma unidade prisional da região.

