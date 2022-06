O acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (15) na rodovia MT-208, o veículo era ocupado por um casal que seguia sentido ao município de Paranaíta. Nas proximidades do frigorífico houve o capotamento.

De acordo com informações repassadas à redação do site Nativa News, o condutor perdeu o controle da direção e acabou capotando, saindo da pista. O casal foi socorrido com escoriações leves.