Destaques 16/06/2022 09:36 Redação I Nativa News Após denúncia: Força Tática prende suspeito e recupera objetos furtados em Alta Floresta O caso foi registrado no bairro Cidade Alta na noite desta quarta-feira (15) em Alta Floresta, três suspeitos foram identificados e um deles detido e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil após tentativa de fuga durante abordagem policial. Vários produtos de furto foram recuperados.

Conforme registro, a equipe de Força Tática da Polícia Militar estava em rondas quando foi avisada que em uma residência estava ocorrendo um furto, o vizinho denunciou a ação relatando que visualizou o suspeito deixando a residência com um aparelho de televisão, tomando rumo ignorado. A porta da residência estava aberta.

Diante os relatos, diligências foram iniciadas Avenida Brasil, quando os militares ouviram som de telhas quebrado, o suspeito foi avistado e iniciou uma fuga, seguindo por diversas ruas e pulando muros de várias residências. O cerco foi fechado na rua Pernambuco, que o suspeito acabou sendo localizado e detido em uma residência.

No terreno baldio, de onde o suspeito iniciou a fuga, foi localizada uma caixa de som que segundo o comunicante afirmou que seria da casa furtada. Aos fundos de uma residência na avenida Brasil foi avistada uma mochila preta jogada ao chão, dentro dela algumas ferramentas elétricas utilizadas em obras dentre elas um equipamento de impacto, esmerilhadeiras e algumas ferramentas manuais. Na residência, que estava aberta e não houve resposta aos chamados, os militares adentraram para averiguar, no interior foram localizados documentos pessoas de três pessoas, entre eles o do suspeito que já estava detido.

No interior da residência foi localizado todo o material apreendido na o ocorrência se tratando de vários equipamentos de pesca e outras ferramentas elétricas e manuais. O comunicante do furto relatou aos militares que o morador da residência furtada não estaria na cidade e que ele trabalharia fora da cidade e vem de tempo em tempo e não sabe os dados pessoais do morador.

Diante os fatos o caso foi registrado e o suspeito detido encaminhado para atendimento médico, devido à quedas sofridas durante a fuga e posteriormente conduzido à Delegacia para as providências que o caso requer.

Veja também sobre Alta Floresta - MT suspeito objetos furtados denúncia Força Tática Voltar + Destaques