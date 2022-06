Destaques 16/06/2022 17:49 Só Notícias Mulher esfaqueia marido e alega ter sido agredida em Alta Floresta Foto: Arquivo Nativa News Um homem foi esfaqueado, durante a madrugada, em uma residência no bairro Jardim Primavera, em Alta Floresta. A principal suspeita de cometer o crime é a companheira da vítima, que alegou ter sido agredida. A Polícia Militar relatou que, por telefone, o homem contou que pretendia pegar suas roupas, mas foi impedido pela companheira, que havia trancado a porta. Em seguida, a mulher também ligou na central de operações da PM, relatando que o marido estava agressivo. Ao chegar no local, a equipe policial encontrou o homem com três perfurações no abdômen e a mulher acabou confessando que esfaqueou o companheiro, em razão das agressões. Os dois foram encaminhados para o hospital regional, onde passaram por avaliação médica. Em seguida, ambos foram levados para a delegacia municipal. A faca utilizada no crime foi apreendida.

