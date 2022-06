Até o mês de agosto o governo do estado de Mato Grosso deverá estar mudando seu sistema de rádio de comunicação do setor de segurança para digital. O serviço ainda analógico deixará se de ser utilizado. Mas esse não é o único investimento para qualificar as ações em prol da segurança da população. O Projeto Vigia+ MT prevê a aquisição de 15 mil câmeras para monitorar todas as cidades do estado.



Tenente Coronel Rogério Quintero Barcellos, do corpo de Bombeiros, lotado no Centro Integrado de Operações de Segurança pública do Estado, esteve em Alta Floresta reunido com o prefeito Chico Gamba, promotor criminal Daniel Luiz, coronel BM Raniê que é comandante do CR 7, tenente coronel Alessandro, comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, delegado André Victor, da Delegacia Municipal de Polícia Civil, Laureano Barella, presidente do Conselho de Segurança, entre outros líderes, anunciando que a proposta é colocar o projeto em prática ainda este ano, mas que para isso, o estado que entrará com todos os equipamentos, construção do espaço e efetivo, vai precisar da aprovação e parceria de cada região.



No caso de Alta Floresta, é o polo da RISP 7 (Região Integrada de Segurança Pública) e somente para este município o estado já projeta encaminhar 161 câmeras. O fator espaço para construção da sede regional do CIOSP, instalação e manutenção das câmeras e estrutura é a parceria solicitada pelo governo segundo o tenente coronel Quintero.



“O que for necessário com certeza não mediremos esforços para oferecer e ter essa estrutura para o nosso municípios”, anunciou o prefeito Chico Gamba já anunciando que deverá buscar parceria com os municípios vizinhos, uma vez que a unidade regional atenderá toda a região.



O Ministério Publico da Comarca, na ocasião representado pelo promotor Daniel Luiz, anuncia que é parceiro para investir financeiramente junto com o poder público municipal e garantir maior segurança à população e assegurando mais ferramentas para a polícia poder trabalhar e elucidar muitos casos, usando circuitos de segurança que atualmente só tem em algumas empresas.



A instalação das 15 mil câmeras no estado não deve demorar segundo o representante do Ciosp, mas atenderá uma lista de prioridades ou estudos. “A gente sabe que não serão instaladas todas de uma vez, mas com certeza vão ajudar muito nas ações da polícia e segurança da região”, resumiu o tenente coronel Alessandro. “Vamos trabalhar para que nossa região seja umas das primeiras atendidas”, finalizou prefeito Chico Gamba.