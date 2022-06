Destaques 17/06/2022 07:50 Redação I Nativa News Alta Floresta registra quatro internações em leito de UTI Covid-19 Foto: Breno Esaki/Agência Saúde O boletim do Coronavírus de quinta-feira (16) aponta 113 casos ativos da doença no município de Alta Floresta. Quatro pacientes estão internados, os demais seguem em isolamento e tratamento domiciliar. Um paciente, segue em observação no Pronto Atendimento Médico (PAM). Desde o início da pandemia, 17298 pessoas foram confirmadas com a doença no município, 17006 estão recuperadas e 169 vieram a óbito. Vacinação Alta Floresta aplicou nesta campanha de vacinação contra a Covid 92.828 doses. Percentualmente, 98% da população altafloresntense recebeu ao menos uma dose de vacina contra a Covid. O total de pessoas que tomaram as duas doses é de, 76,38% da população. Recomendações Já existem vacinas para prevenir a infecção pelo novo coronavírus, mas ainda é importante adotar algumas medidas de distanciamento e biossegurança. Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca da Covid-19. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde. O Ministério da Saúde orienta os cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo vírus. Entre as medidas estão: - Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool; - Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; - Evitar contato próximo com pessoas doentes; - Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo; - Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

