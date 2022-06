Destaques 17/06/2022 08:58 Redação I Nativa News Alta Floresta: Família procura por mulher que desapareceu após sofrer surto Foto ilustrativa - Foto por: PMMT Moradora do bairro Jardim das Flores, em Alta Floresta, procurou a Polícia Militar após orientação da Defensoria Pública, para relatar o desaparecimento de sua irmã. A desaparecida é uma mulher de 36 anos, que segundo relatos da irmão, tem problemas psicológicos.

Conforme registro da Polícia Militar, a irmã relatou que no último dia 15, às 10h20 a mulher pegou uma mochila preta com detalhes rosa e saiu de casa, usava um vestido verde, e não retornou. Relatando ainda que a vítima tem problemas psicológicos, e por diversas vezes já desapareceu.

Que então ligou ao Corpo de Bombeiros informando que a vítima estava em surto, porém sem sucesso, pois os bombeiros informaram que não poderiam conduzir ela a força para o hospital. Que com a negativa, a comunicante procurou a Defensoria Pública e foi orientada a registrar o boletim de ocorrências.

Durante registro a mulher relatou ainda que um vizinho informou que viu a vítima de desaparecimento nas proximidades do antigo frigorífico Bonanza. Diante os relatos o caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil.

