Destaques 17/06/2022 15:33 Redação I Nativa News Criança é atropelada por motocicleta e socorrida pelos bombeiros em Alta Floresta Foto: Reprodução O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar no final da tarde de ontem (16) no bairro Vila Nova em Alta Floresta. A vítima de apenas três anos foi conduzida com vários ferimentos e deixado sob cuidados médicos no Hospital Regional Albert Sabin.

A mãe da criança acionou o socorro, ao chegar ao local a criança estava no colo da mãe com escoriações nos braços e pernas e um ferimento na cabeça. A mãe apenas relatou que a criança foi atropelada por uma motocicleta. Não houve registro junto a Polícia Militar sobre o ocorrido.

