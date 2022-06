Destaques 17/06/2022 16:54 Assessoria | PMAF Prefeitura de Alta Floresta substitui pontes de madeira por galerias de concreto nos Setores Sul e Leste Investimentos com recursos próprios estão resolvendo problemas antigos com obras definitivas. Prefeito Valdemar Gamba verifica construção de galerias e bueiros nos setores Sul e Leste. Foto: Divulgação Visando beneficiar as comunidades rurais e melhorar a logística de transporte da produção agropecuária, a Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, mantém os investimentos com recursos próprios na construção de galerias pré-moldadas de concreto e bueiros tubulares, obras definitivas que estão substituindo pontes de madeira e resolvendo problemas antigos. No último domingo (12.06), o prefeito Valdemar Gamba acompanhado da primeira-dama Vilma Boaro Gamba e da secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Mariney Viana de Araújo Munhoz e seu esposo, o empresário Eduardo Munhoz, percorreram várias estradas vicinais nos Setores Sul e Leste, para verificar a construção de galerias e bueiros. Somente no Setor Sul, em apenas três vicinais, o prefeito vistoriou a construção de 8 galerias de concreto, sendo duas em andamento na Comunidade Água Limpa, e a conclusão de quatro galerias na Vicinal 4ª Sul e uma na Estrada 5ª Sul. Além de dois bueiros tubulares, sendo um de concreto armado e outro com tubos corrugados de polietileno de alta densidade. Morador na Comunidade Água Limpa, o produtor Joabe enalteceu a importância das obras definitivas para a comunidade. "Nasci nessa comunidade e desde de menino a gente passa trabalho com essas pontes de madeira, quase todo ano elas dão problema, mas agora veio prefeito Chico Gamba para resolver o problema definitivo substituindo essas pontes por aduelas de concreto, acredito que agora a nossa comunidade ficará muito tempo sem ter problema com pontes, o prefeito Chico Gamba veio para trabalhar por nós", disse. Já no Setor Leste, o prefeito Valdemar Gamba verificou a conclusão de uma galeria tripla na Comunidade Mundo Novo, na Estrada 3ª Leste, e o andamento das obras de uma galeria com cinco canais para vazão na Comunidade Colina Verde, na Vicinal 4ª Leste. “Estamos construindo obras definitivas para levar melhorias até as comunidades rurais e também resolver o problema com a logística. Desta forma também vamos atender o setor produtivo com obras de qualidade, que vão proporcionar melhores condições para o transporte da produção”, destacou o prefeito Valdemar Gamba.

