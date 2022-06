Destaques 19/06/2022 09:17 Redação I Nativa News Dupla armada rende três pessoas e assalta lanchonete em Alta Floresta Foto: Arquivo Nativa News O roubo foi registrado na madrugada deste domingo (19) no setor B, área central do município de Alta Floresta. Dois elementos armados anunciaram o roubo, com a arma apontada para uma das vítimas, levaram valores em moeda corrente, aparelhos celulares e carteira de uma das vítimas. Após o roubo a dupla fugiu a pé e não foi localizada.

Conforme registro da Polícia Militar, as vítimas, dois homens com 24 e 26 anos e uma mulher de 26 anos, procuraram a Central de Operações relatando que por volta de 00h30m estavam fechando o estabelecimento quando a dupla, vestindo moletons, capuz e um deles com máscara, chegou de arma em punho anunciando o roubo.

As vítimas relataram que a arma utilizada parecia um simulacro, que o segundo elemento estava com um volume na cintura que parecia uma arma, o roubo foi anunciado com ameaças e a arma apontada para a cabeça de uma das vítimas. A dupla levou a quantia de R$ 600,00 do caixa e dois aparelhos celulares, um deles com a quantia de R$ 200,00 na capa e documento pessoal e ainda uma carteira com R$ 20,00 e todos documentos e cartões de banco.

Após a ação a dupla fugiu a pé sentido rua B-2. Rondas foram realizadas mas a dupla não foi localizada. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

